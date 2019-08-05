شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 11:20 م

قال شاهد عيان في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني إنه كان يسير هو وصديق له بسيارتين ميكروباص في شارع القصر وفوجئنا بسيارة سوداء ملاكي تسير عكس الاتجاه.



وتابع شاهد العيان، خلال لقائه مراسل برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، أن تلك السيارة كانت تسير بدون أي لوحات مرورية وكان زجاجها غامقا لا يظهر ما بداخلها.



وأضاف أن زميله حاول أن يفادي تلك السيارة التي تسير بالعكس ولكنه اصطدم بجانب السيارة الميكروباص ولم يستطع أن ينزل من باب السيارة لمشاهدة ما حدث في سيارة زميله وحدث الانفجار وقال: «لقينا الازاز بيتكسر وبني آدمين بتولع ومشوفتش حاجة قدامي».

