أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث معهد الأورام

06 أغسطس 2019 - 12:30 ص

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لتكاتف المصريين والأشقاء العرب بعد حادث انفجار معهد الأورام القومي بالمنيل، الذي وقع مساء الأحد، وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.



وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «ما اجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وانا اري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار».

