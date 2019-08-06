  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:04 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

"الصحة" تكشف عن آخر تفاصيل مصابي حادث معهد الورام

السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث معهد الأورام

الإعلامي عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

آمنة نصير

آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

الأرصاد الطقس

رئيس الأرصاد يكشف سر تغير لون السماء وقت الغروب

أرشيفية

«نجوم.. لكن مغتصِبون»

ياسر برهامى

مذكرات «برهامى» تكشف مفاجآت عن «الإخوان»

أم كلثوم

أغرب وصايا الفنانين.. من «حرق الأفلام» لجنازة بـ «الطبل والمزمار»

السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

الحياة السياسية

محمد بن زايد
محمد بن زايد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

اللجنة المنظمة تجمع نصف مليون جنيه تبرعات لـ «أبو الريش»

#

شاهد,, فنان مصري شهير يحضر حفل زفاف أبناء "آل مكتوم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه صالح معهد الأورام.
وأضاف في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.
وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان ناري لـ"الأزهر" بشأن تفجير محيط معهد الأورام
» أحد أقارب الضحايا : نبحث عن طفلين 10 و6 سنوات حتى الان
» إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بتورونتو
» رسالة من نتنياهو إلى الشعب المصري
» قطر تعزى مصر فى ضحايا "معهد الأورام"
» «جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب
» «الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»
» ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها
» بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي
» الأرصاد «تجهل».. ماذا يحدث فى سماء مصر؟
» داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات