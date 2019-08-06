  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:05 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

"الصحة" تكشف عن آخر تفاصيل مصابي حادث معهد الورام

السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث معهد الأورام

الإعلامي عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

آمنة نصير

آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

الأرصاد الطقس

رئيس الأرصاد يكشف سر تغير لون السماء وقت الغروب

أرشيفية

«نجوم.. لكن مغتصِبون»

ياسر برهامى

مذكرات «برهامى» تكشف مفاجآت عن «الإخوان»

أم كلثوم

أغرب وصايا الفنانين.. من «حرق الأفلام» لجنازة بـ «الطبل والمزمار»

السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

مجلس الأمن يعلن دعمه إلى "هدنة عيد" في ليبيا

عرب وعالم

بث مباشر.. مجلس الأمن يجتمع لبحث «أزمة بريطانيا وروسيا»
بث مباشر.. مجلس الأمن يجتمع لبحث «أزمة بريطانيا وروسيا»

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

10 دول بمجلس الأمن تدعو لتحقيق أممي بشأن قصف إدلب

#

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

#

الأمم المتحدة تطالب بهدنة مؤقتة في ليبيا

#

بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حول ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين، دعمه التام لدعوة أطلقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، واللواء متقاعد، خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي.
وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة "التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة العاجلة إلى عملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.
وقال المجلس إنه يدعم بشكل تام دعوة سلامة، في 29 يوليو/ تموز الماضي، إلى إعلان هدنة بين الطرفين، بمناسبة عيد الأضحى، على أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين، تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.
وأضاف أن "السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلا من خلال حل سياسي".
وشدد على "أهمية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".
وإضافة إلى الهدنة، دعا سلامة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بالأزمة الليبية، وتنفيذ الوقف الكامل لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، على أن يتبع هذا الاجتماع آخر يضم الأطراف والأشخاص المؤثرين داخل لبيبا، بغية وقف القتال واستئناف العملية السياسية.
وتخضع ليبيا، منذ مارس/آذار 2011، لعقوبات أقرها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 1970، الذي طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد أسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان ناري لـ"الأزهر" بشأن تفجير محيط معهد الأورام
» أحد أقارب الضحايا : نبحث عن طفلين 10 و6 سنوات حتى الان
» إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بتورونتو
» رسالة من نتنياهو إلى الشعب المصري
» قطر تعزى مصر فى ضحايا "معهد الأورام"
» «جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب
» «الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»
» ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها
» بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي
» الأرصاد «تجهل».. ماذا يحدث فى سماء مصر؟
» داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات