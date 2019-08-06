غضب بين لاعبي الأهلي بسبب تصرف لاسارتي المهين مع نجم الفريق

06 أغسطس 2019 - 05:27 ص

سادت حالة من الغضب الشديد بين لاعبي فريق النادي الأهلي بسبب تصرف قام به مارتن لاسارتي - المدير الفني للفريق - ضد أحد النجوم.



وقال الإعلامي أبو المعاطي زكي في برنامجه "نجم الجماهير" : "مارتن لاسارتي كان يطمئن على اللاعبين المصابين فذهب وسلم على محمد محمود وتحدث معه ، ثم سلم على سعد سمير وتحدث معه ، ولما جاء الدور على مؤمن زكريا قام اللاعب بمد يده لـ"لاسارتي" إلا أنه تركه ورحل دون أن يسلم".



وأضاف: "اللاعبوا استاءوا بشدة من تصرف لاسارتي فضلا على أنهم اشتكوا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أن لاسارتي علاقته سيئة بغالبية اللاعبين ولا يهتم بهم إنسانيا ويفضل ثلاثة لاعبين فقط لن أقول أسماءهم.



