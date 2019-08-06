أحد أقارب ضحايا "الأورام": نبحث عن طفلين حتى الآن

06 أغسطس 2019 - 09:17 ص

أكد أحمد نصر أحد أقارب ضحايا معهد الأورام، أنه أثناء عودتهم من أحد الأفراح فوجئوا بالانفجار.



وقال "نصر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه فقد أحد أقاربه في الانفجار حيث كان يبلغ من العمر 38 عاما.



وأضاف "نصر": "الفرح اللي كنا فيه تحول لمأتم، فقدنا أحد أقاربنا وزوجته واثنين من أولاده، نبحث عن طفلين 10 و6 سنوات حتى الآن".

