وثيقة تاريخية من مؤسس السعودية عن نفقات الحج

06 أغسطس 2019 - 09:28 ص

انتشرت برقية تاريخية لمؤسس السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود، والتي يعود تاريخها لعام 1360 هـ عن قراره بعدم الذهاب للحج لتوفير النفقات من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمملكة.

يذكر أن الملك المؤسس كان ملازما لركب الحجاج يتولى قيادته بنفسه ولم يتخلف عنه قط سوى 6 مرات خلال 30 عاما.

وكانت المرات التي تخلف فيها بسبب عجزه صحيا وبغرض توزيع أموال الحج على الفقراء.

كما أظهرت تلك البرقية، التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز وكانت قبيل الحج بأيام، خطابا رسميا بخط الأمير عبدالله الفيصل أمير منطقة القصيم وقتها.

وقد جاء فيه: "من عبدالله بن فيصل إلى جناب الأخ المكرم محمد العبد الله بن ربيعان.. سلمه الله.. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفيدكم بأن الإمام حفظه الله قد عزم عدم الحج بنفسه لأجل توفير المصاريف على مستحقيها من الفقراء والمساكين".



