تنشر صور مخدومتها وبناتها على فيسبوك.. السبب صادم

06 أغسطس 2019 - 09:45 ص

أقدمت ربة منزل خليجية مقيمة في الإمارات على مقاضاة خادمتها الآسيوية، حيث قامت بتصويرها هي وبناتها، دون علمهن، ونشرت الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوضعيات مختلفة.

وكانت ربة المنزل قد شكت في سلوك خادمتها التي تظل على هاتفها ساعات طويلة، ما دفعها لإجبارها على فتح هاتفها.

وقد أصيبت صاحبة المنزل بصدمة لوجود عدد من صورها وبناتها داخل المنزل منشورة عبر صفحة الخادمة الخاصة.

وأقرت الخادمة بفعلتها موضحة أنها فعلت ذلك تعبيرا عن حبها الشديد لهن، وأن ما دفعها إلى التصوير ونشر الصور هو التفاخر أمام صديقاتها بهن ورغبتها في أن تريهن السيدات اللاتي تخدمهن، بحسب قولها.

من جانبها أجلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.