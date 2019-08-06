كاتبة سعودية: إسرائيل ليست عدونا

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سكينة المشيخص
سكينة المشيخص

وكالات - الدويني فولي

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قالت الكاتبة السعودية سكينة المشيخص، إنها تلقت دعوة رسمية لزيارة إسرائيل مؤخرا ضمن وفد التطبيع الذي ضمّ إعلاميين عربا، لكنّها لم تتمكن من الذهاب.
وأضافت أنها ستزور إسرائيل مستقبلاً، لكنها لن تزور أماكن يوجد فيها فلسطينيون، بعد تعرّض الإعلامي السعودي المطبّع محمد سعود للطرد بطريقةٍ مهينة من داخل المسجد الأقصى.

وذكرت في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان" أنه ليس هناك أي عداء بين إسرائيل والسعودية.

وألقت الصحفية السعودية باللوم على القضية الفلسطينية في عدم وجود علاقات رسمية بين بلادها وإسرائيل، قائلةً: “إسرائيل ليست عدونا، ولا توجد بين المملكة وإسرائيل مشكلة سياسية، بل هناك قطيعة سياسية بسبب تبني السعودية للقضية الفلسطينية”.
وقالت إن "إسرائيل لم تطلق على السعودية رصاصة واحدة، ولم تزرع خلية تجسسية في أراضينا كما فعلت إيران".




 
واعتبرت أن هناك تطابقا بين مواقف اسرائيل ودول الخليج فيما يتعلّق بإيران.


وقالت الصحفية السعودية انها تعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور.


وأضافت أن “السلام مع إسرائيل ليس خسارة، بل هو مكسب للجميع”.


وتحدّثت الصحفية السعودية عن سلطنة عمان وقالت إن موقف السلطنة من “إسرائيل” موقف جيّد، مدّعية أنه سيكون لعُمان السبق خليجياً في قرع الجرس الأول لبدء العلاقات بشكل واضح وجليّ مع “إسرائيل”، وقالت إنها تتمنى أن تقوم الامارات والسعودية والبحرين بذلك قريباً.

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