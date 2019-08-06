» السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"

06 أغسطس 2019 - 09:56 ص

تلونت السماء مساء أمس باللون الأحمر ودرجاته، في مصر وبعض الدول العربية ومنها فلسطين، حيث ظهرت صفراء في بعض المناطق وباللون البرتقالي في مناطق أخرى.

وكشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)عن سبب احمرار السماء ، وذلك في ظاهرة كونية فريدة، مشيرة إلى أن هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس، وهي تحت الأفق بنحو 1- 6 درجات بسحب عالية جداً وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة، نظراً لبعدها وارتفاعها الشاهق، والذي يصل لنحو 80 كم، وبالتالي تنعكس بهذا المشهد البديع.

أضافت: "تعرف الظاهرة باسم تشتت الضوء، حيث تغير جزيئات وحبيبات صغيرة في الغلاف الجوي اتجاه أشعة الشمس وتتسبب في تشتتها".

ولفتت إلى أن ذلك يؤثر في لون الضوء في السماء، اعتماداً على طول موجته وحجم الجزيئات في الغلاف الجوي، وطول موجة الضوء يحدد لونه وطاقته، فأمواج الضوء القصيرة الزرقاء والبنفسجية، تتشتت أكثر من باقي الألوان، وأمواج الضوء الطويلة الحمراء، تكون الأقل تشتتاً، وبالتالي تظهر السماء بلون قريب للأحمر.