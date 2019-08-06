قرار صادم.. منع دخول غير الكويتيين لهذا المكان

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أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعميمًا جديدًا للقرار الوزاري رقم 216 / 2014 لحوكمة مزادات الأسماك.

وقالت الوزارة، إن التعميم الجديد يأتي في إطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بالقدر الذي يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها، وفاعلية الرقابة على إجراءاتها والحيلولة دون التحايل على تلك الإجراءات، واستهدافًا لمصلحة المستهلك؛ لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.

 وأضافت الوزارة، أن التعميم شدد في بنده الأول على عدم افتتاح المزاد إلا في حضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بكل التوجيهات التي يصدرها وفي الأوقات التي يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.

وأكدت الوزارة، أن البنود الأخرى تتطلب حمل الهوية التعريفية لكل المرخص لهم من أصحاب المكاتب، أو السماسرة، أو مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار، وتسلم الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

 وأوضحت الوزارة، أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح موضحًا فيها أسعار ونوعيه الأسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الأسماك الخاصة بهم، وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للأصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم، حتى نهاية المزاد.

وذكرت الوزارة، أن التعميم حدد فرز الحصص وتنظيمها، إذ حدد كمياتها المبينة، فلكل من الشركات والمطاعم %35، وأصحاب البسطات %35، والمستهلكين %30، على أن تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.

 وحذرت الوزارة، كل مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة بأنه في حال مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار إليها سلفًا وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، سوف تُتخذ كل التدابير المشددة قبلهم إلى حد سحب التراخيص الصادرة لهم وإخطار القوى العاملة لاتخاذ شؤونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالأحكام المنظمة للمزادات. 

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