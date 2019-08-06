موسى يكشف هوية منفذ انفجار معهد الأورام

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حريق

صدى البلد

أحمد موسى

معهد الأورام

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مُنفذ حادث معهد الأورام ، قائلا إن الإخواني الهارب علاء السماحي هو العقل المدبر لهذه العملية الإرهابية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مثل هذه الحوادث تقوي المصريين وتجعلهم أقوى في مواجهة الإرهاب.

 وتابع: جماعة الإخوان هي المتسبب في الحادث، مناشدا المصريين الوقوف والتبرع لمعهد الأورام، معقبا: "اتبرعوا يا مصريين متبخلوش على مصر".

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