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دواء مجهول يهدد مستقبل رياض محرز

الرياضة

رياض محرز
رياض محرز

متابعات- الدويني فولي

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مانشستر سيتي

دواء

رياض محرز

منشطات

شهدت قضية الدولي الجزائري رياض محرز والدواء المجهول الذي تناوله قبل التحاقه بصفوف ناديه “مانشستر سيتي”، تطورات جديدة، حيث وضعت ناطقة رسمية من وكالة مُكافحة المُنشطات البريطانية لجريدة “التليغراف”، النقاط على الحروف بخصوص وضعية نجم “السكاي بلوز”.
وصرّحت قائلة :”نظامنا يعتمد على السرية، ولا يُمكننا تحذير أي كان قبل أن يخضع لعملية إختبار المُنشطات”.

ورفضت الناطقة الرسمية تأكيد أو نفي خضوع إبن “سارسال” لفحص المُنشطات، في حالة تواجده في قائمة ناديه الأسبوع الحالي.

وتأتي هذه التصريحات لتوضح بأن “الخطر” موجود ضد قائد الخضر، في حالة ما كان الدواء الذي تناوله يحتوي مواد منشطة.

يُذكر بأن عونا سابقا في وكالة مُكافحة المُنشطات البريطانية، أوضح بأن الكثير من الأدوية تبقى في الجسم لأكثر من أسبوع.
ويترقب الجميع معرفة موقف “بيب غوارديولا” من هذه المسألة، وهو الذي أكد بأنه سيعتمد على جناحه الطائر في إفتتاح “البريميرليغ”.

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