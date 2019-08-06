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لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي

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لص
لص

متابعات-علا خطاب

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الحرم المكي

الأمن السعودي

لص

في وقت قياسي، ألقى رجال الأمن السعودي القبض على لص داخل الحرم المكي، بعد "رمشة عين" من سرقته هاتفا من أحد المصلين.

وتظهر لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة من داخل الحرم المكي كيف انقض رجال أمن بالزي المدني على اللص وأطاحوا به.

كما تظهر اللقطات رصد اللص من طرف كاميرات المراقبة المنتشرة داخل الحرم.

ويظهر من خلال تلك اللقطات المصورة تنسيق كبير بين رجال أمن ميدانيا وغرفة القيادة والسيطرة.

وتقوم غرفة القيادة بتنبيه وتوجيه أعوانها في الميدان في حالة أي طارئ بشكل سريع وفعال.


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