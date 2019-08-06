فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"

علقت الفنانة زينة على حادث انفجار معهد الأورام، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معلنة دعمها للمصابين، كما دعت للتبرع من أجل إعادة ترميمه.

نشرت زينة عبر حسابها على "انستجرام" صورة لسيدة تحمل طفلها المريض بالسرطان أمام المعهد باكيةً بعد الحادث، وعلقت قائلة: "اللي أقوى من مرض السرطان نفسه اللي في عين الست دي خوفها اللي بيزيد علي ضناها في المرض جالها خوف أقوى من المرض نفسه.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الواحد عنده كم وجع ومرراة غير طبيعية وعجز من نظرة الأم اللي ربنا العالم بقلبها واللي فيه".

تابعت: "وفي كام أم زيها وفي كام قلب محروق علي ضناه مش مكفيهم وجع قلب كل أم علي ضناها من مرض ما بيرحمش وسهر ودعاء ووجع لا كمان يحرموهم من حس عيالهم في الدنيا .. أنت القادر الحكيم المقتدر المنتقم ... ياريت كلنا وأنا أولكم نحاول نتبرع وربنا يقدر الجميع يمكن نقدر ننقذ اللي باقي وربنا يقدرنا جميعا".