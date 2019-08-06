مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين مع هطول الأمطار

تداولت بعض الحسابات، مشاهد للحجاج بيت الله الحرام، وسط هطول الأمطار، صباح اليوم الثلاثاء .

ونشر حساب يدعي "أخبار الوطن" فيديو لحجاج بيت الله الحرام، وهم يملأون صحن المطاف رغم نزول الأمطار.

وعلق الحساب على الفيديو، قائًلا: "في مشهد عظيم ومهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين حول الكعبة وسط هطول الأمطار فجر اليوم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "ما شاء الله يا حضهم، ماشاء الله يابختهم".