مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين مع هطول الأمطار

علا خطاب
تداولت بعض الحسابات، مشاهد للحجاج بيت الله الحرام، وسط هطول الأمطار، صباح اليوم الثلاثاء .
ونشر حساب يدعي "أخبار الوطن" فيديو لحجاج بيت الله الحرام، وهم يملأون صحن المطاف رغم نزول الأمطار.
وعلق الحساب على الفيديو، قائًلا: "في مشهد عظيم ومهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين حول الكعبة وسط هطول الأمطار فجر اليوم".
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "ما شاء الله يا حضهم، ماشاء الله يابختهم".
فيديو— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) August 6, 2019
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في مشهد عظيم ومهيب ..
امتلاء صحن المطاف بالطائفين حول الكعبة وسط هطول الأمطار فجر اليوم.
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.#مكه_الانpic.twitter.com/0TzCZv9ixJ
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