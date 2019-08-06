سقوط أكبر زعيم لشبكات الدعارة.. أرباح مليون دولار يوميا

06 أغسطس 2019 - 12:44 م

قالت القوات الأمنية في العراق إنها قامت بتنفيذ حملة لملاحقة مافيا المخدرات وبيوت الدعارة وصالات القمار.

وأكدت أنه تم اعتقال أكبر زعيم للمافيا في العراق و25 شخصا من مساعديه الذين يدعون انتماءهم للحشد الشعبي.

الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "حجي حمزة الشمري" زعيم المافيا والمسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات في العاصمة العراقية.

وأضافت أنه تم تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.

وقد تمت العملية بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء الفتيات.

وبحسب التحقيقات فإن المافيا بقيادة حجي حمزة تكسب يوميا نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت، خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.

يذكر أن العراق يعاني من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة.