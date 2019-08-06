بالأرقام.. لهذه الأسباب تراجع عجز الميزان التجاري لـ25%

علي محمود
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري تراجع 24.6 % إلى 3.34 مليار دولار في مايو، حيث ارتفعت الصادرات 1.6%، وانخفضت الواردات 14.8%.
وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.68 مليار دولار في مايو من 2.64 مليار قبل سنة، نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة 27.5% والملابس الجاهزة 2.8% والبلاستيك 33.%.
وتراجعت الواردات إلى 6.01 مليار دولار في مايو، من 7.06مليار دولار قبل عام، بدعم من انخفاض واردات الحديد والصلب 32.3%، واللدائن والبلاستيك بنسبة 1.6%، والمواد الكيماوية 13.6%.
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