» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته

علقت الفنانة شيرين رضا على صورة جمعت زينة عاشور، الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب بنجلها عبدالله عمرو دياب، أثناء قضائهما عطلة صيفية على شاطئ إيبيزا الإسباني.

وكانت قد علقت زينة على الصورة قائلة "واقعين في الحب"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وبخاصة الفنانة شيرين رضا الزوجة السابقة لعمرو دياب أيضا التي علقت عليها قائلة: "صورة رائعة".

جدير بالذكر أن عمرو دياب كان متزوجا بالفنانة شيرين رضا ولديهما من الأبناء نور، وتزوج بعد الانفصال عنها بزينة عاشور وأنجب منها التوأم عبدالله وكنزي، وجنا.