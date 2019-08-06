مطالب يهودية باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

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طالبت جماعة تدعى "طلاب لأجل الهيكل" اليهودية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، لتوافقه مع ما يسمى "خراب الهيكل".
واشترطت الجماعة أن يتعهد نتنياهو ويعلن السماح لليهود بدخول الأقصى يوم الأحد، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وأن "تتم زيادة أوقات الزيارات، حتى تشمل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط المتوقع على الأبواب، وخصوصا مع صعوبة الصيام في يوم حار".

هذا ويعد ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" من الأيام التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية للأقصى، ويتجاوز عدد المقتحمين سنويا في هذا اليوم ألف مستوطن، وعادة يتم إغلاق باب المغاربة، الذي من خلاله يجري اقتحام الأقصى كل يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت، في عيدي الفطر والأضحى.

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