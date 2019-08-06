  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
السعودية

ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب

الجزائر

أمر بتوقيف وزير الدفاع الجزائرى السابق

تونس

الرئيس التونسي السابق يعلن ترشحه للانتخابات

استاد القاهرة

استاد القاهرة يرفض استضافة سوبر الأهلي والزمالك

دار الإفتاء

الإفتاء تقلب الطاولة على الإخوان برسالة نارية

الزمالك ونهضة بركان

عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي ضد الزمالك

أرشيفية

عقم وخيانة وفقر.. إنكار نسب الأبناء يطرق أبواب المحاكم

تنسيق الجامعات

برقم الجلوس.. نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019

محمد رمضان

فتاة شبه عارية تفاجئ محمد رمضان بالأحضان والقبلات

اقتحام المسجد الأقصى

مطالب يهودية باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

مطالبة رجال أعمال بدعم الأسر الأكثر احتياجًا

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«السيسي» لوزير المالية: «منشفها علينا»

#

جماجم وقرموط لمنع الإنجاب والزواج بمقابر القليوبية

#

خبير اقتصادي: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

#

منع رجال أعمال ورئيس بنك سابق من السفر

مبادرة

الأسر الفقيرة

رجال أعمال

حياة كريمة

برلماني يطالب رجال الأعمال بالوقوف بجانب الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا التي أطلقها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، مطالبًا رجال الأعمال بتقديم بالوقوف بجانب الدولة في تقديم الخدمات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف "السيد"، أن الرئيس السيسي يسعى بقوة إلى دعم المواطن المصري البسيط ولابد من التكاتف والتعاون جمبًا إلى جنب إلى مساندة المواطن حتى تنجح هذه المبادرة ويستطيع المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك قرى ونجوع في صعيد مصر تحت خط الفقر ولا تعرف شيء عن الحياة الكريمة ودعمها والاهتمام بها سيقضي نسبيًا على مستويات الفقر التي تعاني منها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وصول 12 ألف حاج مصري من المدينة إلى مكة المكرمة
» العاهل الأردنى يطير لبريطانيا وشقيقه يحلف اليمين بدلًا منه
» رسالة من مجلس الأهلي إلى «فيفا»
» الزمالك يستبعد «حامد» و«ساسي» من افتتاحية أبطال أفريقيا
» ختان بريطاني في الـ70 من عمره.. تعرف على السبب
» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"
» لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي
» "الإفتاء" تكشف لماذا يستهدف الإرهاب المصريين في الأعياد؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة