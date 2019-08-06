» وصول 12 ألف حاج مصري من المدينة إلى مكة المكرمة

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أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، اكتمال تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ، ليصل عدد الحجاج بمكة المكرمة لـ 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية في إطار الاستعداد بعرفات.

وكان أيمن عبد الموجود أكد أن عدد المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45  حاجا، أن مقر البعثة بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة، مؤكدا أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.


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