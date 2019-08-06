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فيديو| زوج «أنغام» يتحدث عن «أصالة» وزوجها.. ماذا قال عن الأزمة معهما؟

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الملحن أحمد إبراهيم
الملحن أحمد إبراهيم

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أصالة

الملحن أحمد إبراهيم

زوج أنغام

تطرق الملحن أحمد إبراهيم إلى علاقته بالمطربة السورية أصالة نصري، وزوجها المخرج طارق العريان، في أول تعليق له منذ أزمة زواجه من المطربة أنغام، التي كانت سببًا في توتير الأجواء معهما.

وأوضح إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا سينما"، أن توقف العلاقة بينهم ليس بيده، ولم يختر ذلك، قائلًا: "توقف العلاقات بينا مش بإيدي واختياري.. معرفش ايه السبب لغاية دلوقت، ومؤخرًا أنا نازلي أغنية مع أصالة أغنية بحبها جدًا".

وكانت "أصالة" قطعت علاقتها مع صديقتها المطربة "أنغام" إثر زواجها من إبراهيم، لكونه متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

وسبق أن هددت "أصالة"، إبراهيم بالذبح خلال حلقة من برنامجها "صولا"، حين عرضت شيرين عليه الزواج بشكل ساخر، فرد عليها: "أنا جي اقرأ فاتحة"، فتدخلت أصالة بشكل حاسم وقالت: "أنا هدبحك وأدبحه.. ده متجوز قربيتي".

شاهد..


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