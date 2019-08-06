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فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد تسريب فيديو فاضح لها

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الفنانة في الفيديو
الفنانة في الفيديو

محمد فضل

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الانتحار

فيديو فاضح

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هددت مغنية الراب المغربية إلهام العرباوي المعروفة بلقب الشهيرة “بنت الستاتي”، أمس الاثنين، بالانتحار، بسبب “استغلال” لقطات فيديو ترقص فيه بشكل مثير وإباحي، في كليب لمغني راب يدعى “إيزي”.

وقالت “إلي” عبر بث مباشر على “إنستجرام”، إن لقطات الرقص المثيرة وباقي اللقطات الأخرى التي استغلها “إيزي” في كليبه الجديد، هي من كواليس كليبها “ديابلا”، وقد استغلهم الرابور المذكور كونه هو من أشرف على إخراجه، موضحة أنه “احتفظ بتلك اللقطات من كواليسه دون علمها”.

إلهام التي كانت في حالة غير طبيعية وهي تخاطب متتبعيها، طلبت تعاطف الجمهور معها نظير ما تعرضت له من “استغلال” يشوه سمعتها حسب تعبيرها.

وظهرت بنت الستاتي في كليب “إيزي” ترقص بشكل مثير وإباحي في حين اختار هو الغناء بكلمات تهينها وتسيء لها.

هذا، ولم تسلم واقعة بنت الستاتي من تشكيك عدد من رواد مواقع التواصل في حقيقتها مرجحين أنها خطة لخلق “البوز” فقط.




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