وزير التعليم يوضح نظام المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثالثة تضم الناجحين من الدور الأول وعددهم 84 الف و872 طالب وطالبة، من بينهم 63 ألفا و318 من العلمي و21 ألفا و554 طالبا من الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى الناجحين من الدور الثاني.

وأضاف أن بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب بحد أدني 50% للعلمي والأدبي.

وقال عبد الغفار، إنه يمكن للطلاب المتخلفين ومستنفذي رغبات المرحلتين الأولى والثانية تسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثالثة، وفقا للكليات الباقية للمرحلة، موضحا أن تنسيق المرحلة الثالثة سيكون على مرحلتين أولا الطلاب الناجحين من الدور الأول على أن يتم تعليق نتائج الترشحات لحين تسجيل رغبات الناجحين من الدور الثاني على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة.

ويتبقي لطلاب المرحلة الثالثة أكثر من 60 ألف مكان خال في الجامعات، بالإضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتنافس طلاب المرحلة على بعض الاماكن المتاحة بكليات الاداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية والاقتصاد المنزلي والسياحة والفنادق،ولاول مرة تغلق كليات الزراعة على طلاب المرحلة الثانية هذا العام، كما يتبقي اماكن بالمعاهد العليا للحاسبات والإعلام ونظم المعلومات .

وأكد وزير التعليم العالي، إنه في حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

وكان وزير التعليم العالي أعلنت نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، موضحا إنه تم توزيع 149 الف و475 طالب من الشعبة العلمية على كليات جامعية و22 الف و852 طالب على المعاهد العليا التابعة للوزارة، بينما تم توزيع 48 الف و486 طالب من الشعبة الادبية على كليات جامعية و3317 طالب على المعاهد العليا، موضحا إنه بالانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولي والثانية يكون أتم مكتب التنسيق توزيع 369 الف و88 طالبا.