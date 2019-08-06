فنانة شهيرة ترد على انتقاد ظهورها عارية:«لست مثيرة»

06 أغسطس 2019 - 06:05 م

استنكرت الفنانة منة فضالي انتقادات ارتدائها لملابس البحر العارية أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك بعد نشرها لعدد من الصور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فضالي : إنها مندهشة من هذه الانتقادات التي توجه إليها فقط، رغم نشر غيري لصورهم بملابس البحر دون انتقادهن، بحسب قولها، مضيفة أنه لا يحق لأحد التدخل في حياتها الشخصية طالما أنها لا تتدخل في حياة أحد، بخاصة وأنها لا ترتدي ملابس مثيرة أو في غير محلها بحسب الامارات 24.

يذكر أن منة فضالي من المقرر استئنافها لتصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" بعد إجازة عيد الأضحي، ويشاركها البطولة ميرفت أمين وبوسي وعزت العلايلي وريم البارودي ونضال الشافعي وأميرة هاني وكوكبة من النجوم، من إخراج تامر حمزة.