إصابة كاظم الساهر بهذا المرض يدفعه إلى الاعتزال

06 أغسطس 2019 - 06:13 م

فاجأ المغني العراقي كاظم الساهر جمهوره خلال إحيائه حفلة موسيقية على مسرح دار الأوبرا في دبي العام الماضي، عندما كشف لهم أنه يفكر جدّيا بالاعتزال، وأن السبب الذي يثنيه هو حبهم له.

تصريح المغني الذي لازمه لقب "القيصر" لم يمر مرور الكرام على محبيه والصحافة، إذ بدأت الأخبار تنتشر عن اعتزاله الفن بشكل أسبوعي.

منهم من تكهن بأنه مريض، ويحاول الابتعاد عن عالم الفن تدريجياً، ومنهم من رأى أنه أرهق في السنوات الأخيرة ويريد قسطاً من الراحة.

وقد غاب الساهر منذ سنتين وثمانية أشهر متواصلة عن الحفلات والإطلالات التلفزيونية، بناء على طلب الطبيب الخاص به بعد أن أُصيب بالتهاب في عصب اليد.

خبر اعتزال القيصر عاد الى الواجهة من جديد، إثر تصريح للمسؤولة الإعلامية لمهرجان "إهدنيات" التي قالت فيها إن الحفلة التي أقامها في "بيت الدين" منذ أيام ستكون الأخيرة، وإنه سيغيب سنة أو سنتين عن الحفلات وربما أكثر، لأنه يحضر لعمل فني ضخم.

وقد ربط بعضهم تصريحها بتصريح سابق للساهر قال فيه إنه يلحن "ملحمة جلجامش" منذ سنوات، وبعد إنجاز هذا العمل سيعتزل.

الأمر لم ينته هنا، إذ دوّت مفاجأة السبت الماضي على خشبة "بيت الدين" قبل انتهاء حفل الساهر بخمس دقائق، عندما صعدت إلى المسرح نورا جنبلاط، رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين، لتعلن بأن الساهر سيتوقف عن الغناء في مهرجان بيت الدين، وأهدته عباءة شوفية حيكت وطرزت خصيصاً له.

بدوره، ردّ كاظم بخجل شاكراً الجمهور، ونورا جنبلاط، والقيمين على مهرجان "بيت الدين" الذي لهم مكانة خاصة في قلبه، كما يؤكد دائماً.