» بالفيديو.. «كهربا» يُلمح إلى انتقال للأهلي

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المصريون

الزمالك

الاهلى

كهربا

ألمح النجم محمود عبد المنعم «كهربا»، صانع ألعاب الزمالك السابق ونادي ديسبورتيفو أفيس الحالي، إلى إمكانية انضمامه إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لأحد أصدقائه «أمح» وهو يتحدث عن توقيعه على عقود انضمامه للنادي الأهلي، خلال جلسة جمعته بعدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأحمر، في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية.

وانضم كهربا رسميا لفريق أفيس البرتغالي منذ أيام قليلة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد حيث أخطر الاتحاد البرتغالي نظيره المصري بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به.




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