راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

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ترشح للانتخابات

الراقصة التونسية نرمين صفر

أعلنت الراقصة التونسية نرمين صفر نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري في الـ 15 أيلول المقبل.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.


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