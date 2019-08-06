» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا

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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق ماميلودي صان داوانز، السبب وراء فوز مُنتخب بلاده على مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأرجع «موسيماني»، إلى القدرة على التعامل مع المباريات الخارجية، مُستشهدا في حديثه بتغلب ناديه على الفرق المصرية بالبطولات القارية.

وكان مُنتخب مصر قد خسر أمام جنوب إفريقيا، بواقع هدف واحد دون رد، في المباراة التي شهدها ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، برسم منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، هزيمة أدت إلى وداعية الفراعنة المبكرة لمنافسات الكان.

بدوره، قال موسيماني في تصريحات صحفية، أبرزتها جريدة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية "اللعب في القارة يساعدنا، لأننا عندما نذهب إلى الكونغو أو زامبيا، فإنني أكون مُدركا للملعب الذي سنلعب عليه، كما أنني أملك فكرة عن الثقافة والعقلية (هناك)".

وأضاف "ولهذا تمكن المُنتخب الجنوب إفريقي من هزيمة مصر، لأن صاندوانز يمكنه التغلب على الفرق الكبيرة في مصر".

تجدر الإشارة إلى أن صاندوانز كان قد نجح في إقصاء الأهلي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، كما تمكن الفريق العام 2016 من التغلب على الزمالك، في المباراة النهائية للمسابقة ذاتها.


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