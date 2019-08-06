» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم

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دعا الدكتور محمد سنبل استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، الأمهات إلى ضرورة الاهتمام بالطفل الرضيع ومتابعته بشكل دقيق أثناء نومه على بطنه، التي يجب ألا تكون لفترة كبيرة حتى لا تحدث عملية الاختناق للطفل.

وقال سنبل، خلال مؤتمر علمي، إن النوم الصحيح لدى الطفل حديثي الولادة يجب أن يكون على ظهره، لأن هذا هو الوضع الآمن للطفل أثناء نومه، وحتى لا يتعرض لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ، التي ازدادت بكثرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سنبل، أن متلازمة موت الرضيع المفاجئ عند الأطفال حديثي الولادة تأتي بدون أي مقدمات أو أعراض صحية.

وأشار سنبل، إلى أن الآباء والأمهات دائما ما يلجأون لطريقة نوم الطفل على بطنه، وذلك من منطلق تجنب زن وبكاء الطفل المتكرر، وهذا خطأ كبير يجب عليهم أخذ الحيطة والحذر.


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