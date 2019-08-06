» منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29

06 أغسطس 2019 - 09:44 م

حقق منتخب الشباب لكرة اليد تحت 19 عامًا فوزًا هامًا على نظيره السويدي بنتيجة 32/29 في أولى مباريات الفريق ببطولة العالم والتي تُقام في مقدونيا خلال الفترة بين 6 حتى 18 أغسطس الجاري.

ونجح المنتخب في إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق هدف بنتيجة 16/15، قبل أن يحسم الشوط الثاني والمباراة بفارق 3 نقاط بنتيجة 32/29.

ونال أحمد هشام لاعب منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي غدًا الأربعاء في الرابعة والنصف بالجولة الثانية ، ثم الصين في الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة، ثم كندا في الثامنة والنصف مساء السبت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المجر فى الثانية عشرة والنصف ظهر الاثنين 12 أغسطس الجاري.