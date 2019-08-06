  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:27 م
بحث متقدم
أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

البنك المركزي

احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

الملك عبدالله

ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله

احمرار السماء

"الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء

منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29

الرياضة

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قناة مفتوحة تذيع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

#

فنزويلا.. ارتفاع قتلى اشتباكات في مركز توقيف للشرطة إلى 29

#

تراجع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة

#

متوسط سعر صرف الدولار في البنوك

السويد

المصريون

مقدونيا

منتخب اليد

حقق منتخب الشباب لكرة اليد تحت 19 عامًا فوزًا هامًا على نظيره السويدي بنتيجة 32/29 في أولى مباريات الفريق ببطولة العالم والتي تُقام في مقدونيا خلال الفترة بين 6 حتى 18 أغسطس الجاري.

ونجح المنتخب في إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق هدف بنتيجة 16/15، قبل أن يحسم الشوط الثاني والمباراة بفارق 3 نقاط بنتيجة 32/29.

ونال أحمد هشام لاعب منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي غدًا الأربعاء في الرابعة والنصف بالجولة الثانية ، ثم الصين في الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة، ثم كندا في الثامنة والنصف مساء السبت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المجر فى الثانية عشرة والنصف ظهر الاثنين 12 أغسطس الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم
» أبطال آسيا.. الهلال يقسو على أهلي جدة برباعية
» ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب
» تشيلسي يعتذر عن الاعتداء الجنسي على لاعبيه
» بعد القبض عليه.. نهاية مروعة للسجين المتنكر في زي ابنته
» مستشفيات الأزهر تفتح أبوابها لمصابي معهد الأورام
» بالفيديو.. «كهربا» يُلمح إلى انتقال للأهلي
» فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي
» «كوتينيو» يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة