  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

البنك المركزي

احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

باكستان تبحث مع السعودية تطورات أزمة "كشمير"

عرب وعالم

رئيس وزراء باكستان عمران خان
رئيس وزراء باكستان عمران خان

أخبار متعلقة
#

تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية

#

أول تعليق إماراتي رسمي على أزمة«بن راشد» مع زوجته

#

الهند.. 271 قتيلا جراء اشتباكات بـ"جامو وكشمير"

#

باكستان Jعرض الهند التفاوض بشأن كشمير

بحثت باكستان، الثلاثاء، مع السعودية، تطورات أزمة اقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تلقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.
وجري خلال الاتصال "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها".
واستعرض خان، آخر المستجدات في إقليم كشمير، دون تفاصيل.
وألغت، الهند، الإثنين، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".
والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم
» ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب
» تشيلسي يعتذر عن الاعتداء الجنسي على لاعبيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة