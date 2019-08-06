حماية المستهلك يكشف استعدادات الجهاز لعيد الأضحي

كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استعدادات الجهاز لعيد الأضحى المبارك.



وقال راضي عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن هناك تنسيق مع الأجهزة المعنية بتوفير سيارات الضبطية القضائية مقسمة في كافة المناطق التجارية لمراقبة الأسواق.

وقال راضي عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن هناك تنسيق مع الأجهزة المعنية بتوفير سيارات الضبطية القضائية مقسمة في كافة المناطق التجارية لمراقبة الأسواق.