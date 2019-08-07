"الجبالي" رئيس الحكومة الأسبق يترشح لرئاسيات تونس

07 أغسطس 2019 - 12:26 ص

قدم رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة، حمادي الجبالي، الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.



وفي تصريحات إعلامية، قال الجبالي، إنه ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد حصوله على تزكية 11 نائبا بالبرلمان، دون ذكر أسمائهم.

ولفت إلى أنه يتقدم للانتخابات "بصفة مستقلة عن الأحزاب السياسية، من أجل خدمة البلاد والشعب، وذلك بعد الاستفادة من تجربة الماضي ودروسه".

وأضاف الجبالي أنه سيركز في برنامجه الانتخابي على "حفظ الأمن القومي بكل أبعاده، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو الغذائي أو التعليمي".

واستقال حمادي الجبالي (70 عاماً) من الأمانة العامة لحركة النهضة في مارس/آذار 2014، ثم انسحب كليا منها في سبتمبر/أيلول 2014.

وترأّس الجبالي حكومة الترويكا (حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي) المنتخبة في أكتوبر/تشرين الأول 2011، لكنه أعلن عن استقالته منها في 2013. وبذلك ارتفع عدد الذين قدموا أوراق ترشحهم للجنة العليا للانتخابات، منذ فتح باب الترشح الجمعة الماضي، إلى 27 شخصًا، أبرزهم نبيل القروي المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، ورئيس حزب "قلب تونس"، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي".

بينما أعلن الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، في وقت سابق الثلاثاء، عزمه الترشح للانتخابات، كما قرر حزب "تحيا تونس"، دعوة رئيسه يوسف الشاهد الرئيس الحالي للحكومة للترشح للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستتواصل إلى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا يوم 14 من الشهر الحالي.