  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:43 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

الكشف عن القيمة الفعلية لتبرع "صلاح" لمعهد الأورام

معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

بهذه الطريقة..

سيد عبدالحفيظ: الزمالك ساعد الأهلي في الحصول على الدوري

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأهلي يرد على هجوم مرتضى منصور

#

أحمد موسى يحرج مرتضى منصور بسؤال صادم

#

تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الزمالك بالقمة 118

#

تصريح مفاجيء من "أمير مرتضى" عن أبو تريكة .. فماذا قال؟

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن قرار الزمالك بالاستعانة بحكام أجانب ساعد الأهلي في تحقيق بطولة الدوري المصري.
وقال سيد عبدالحفيظ عبر لقائة على قناة النادي الأهلي: «هناك قرارات أخذها النادي المنافس وأفادت الأهلي، وأكثر قرار اتخذه الخصم وكان مفيدًا لنا هو الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في مبارياتهم».
وأضاف: «كان متبقي حوالي 8 أو 9 مباريات خسر بسببها 14 نقطة بحكام أجانب، لقد ساعدونا بهذا القرار».
وتابع: «من الأشياء الشيقة هذا الموسم هو الفوز ببطولة الدوري، لكن الموسم المقبل الظروف ستكون أصعب وتحتاج إلى عمل أكثر.. ومن الأهداف الصعبة والمهمة في مشوارنا ببطولة الدوري، هدف علي معلول في طلائع الجيش».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سيد عبدالحفيظ: الزمالك ساعد الأهلي في الحصول على الدوري
» تونس..مورو مرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية
» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة