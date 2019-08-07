  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:43 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

الكشف عن القيمة الفعلية لتبرع "صلاح" لمعهد الأورام

معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

"الخشت":هذا هو رقم الحساب الوحيد لمعهد الأورام

الحياة السياسية

معهد الأورام
معهد الأورام

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

#

رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

#

لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

#

رئيس جامعة القاهرة يكشف اخر تطورات معهد الاورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يجب على المواطنين الراغبين في التبرع لصالح معهد الأورام بالمنيل أن يضعوا أموالهم في الحسابات الحكومية، حيث إن الحسابات الحكومية عليها رقابة قبل الصرف وبعد الصرف من قبل الدولة المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية.
وأضاف «الخشت» في بيان، الثلاثاء، أن الحساب الخاص بمعهد الأورام من أجل التبرعات هو «777» في كافة البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، ولا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعة من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هناك مشروعًا خاصًا بمعهد الأورام متوقفا منذ 10 سنوات، وتم البدء فيه منذ 8 أشهر، وهو العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30% وهذا تكلفته 330 مليون جنيه، مؤكدًا أن حاكم الشارقة سلطان القاسمي تبرع بقيمة 160 مليون جنيه منذ فترة كبيرة لصالح هذا المشروع.
وأوضح أنه بعد الحادث الإرهابي الأسود الغشيم الذي أصاب المعهد، الأحد الماضي، سيتم توجيه التبرعات لتطوير المعهد إلى ما كان عليه كون نسبه الخسائر كبيرة للغاية، والانفجار كان شديدًا، وسقط الرخام وواجهات المبنى بالكامل وأثر الانفجار على كافة الغرف الأمامية، مؤكدًا أنه من حُسن الحظ أن القوة التفجيرية كانت أمام المبنى الإداري وليس أمام مبنى المرضى، ولكن مبنى المرضى تأثر أيضًا خاصة الغرف الأمامية.
وأشار إلى أن التقديرات المبدئية في الخسائر حتى الآن تكلفتها حوالي 100 مليون، ولكن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ 30%، وهذا يصب في صالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويًا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويًا.
وأوضح أنه تم استئناف العمل فورًا في الأقسام الخاصة بالمعهد بعد الحادث، خاصة الأقسام التي لم تتأثر بالانفجار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سيد عبدالحفيظ: الزمالك ساعد الأهلي في الحصول على الدوري
» تونس..مورو مرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية
» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة