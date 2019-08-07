قناة الأهلي تفاجيء وائل جمعة بسؤال محرج عن أبو تريكة

07 أغسطس 2019 - 05:24 ص

ظهر وائل جمعة - نجم فريق الأهلي السابق - على قناة ناديه الرسمية مع الإعلامي إسلام الشاطر حيث جرى الحديث عن الأسطورة محمد أبو تريكة - زميل "جمعة" في ستوديوهات بي إن سبورت.



وقال "الشاطر" لـ"جمعة": "أخبار أبو تريكة ايه؟" .. فرد: "أبو تريكة كويس وهو بيكون معايا في الشغل بستوديوهات بي إن سبورت".



وتساءل الشاطر: "لسة بينام بدري وبيصحى بدري برضو؟" .. ليرد "جمعة" : "أه لو مش عنده شغل بينام الساعة 7 بليل .. أنت عشت تقريبا 30 سنة من حياتك على نفس السيستم فبيكون صعب تغيره".



