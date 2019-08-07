الكشف عن مفاجأة جديدة بخصوص الحالة الصحية لفجر السعيد

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فجر السعيد
فجر السعيد

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فجر السعيد

كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن تطورات جديدة في حالة الإعلامية الكويتية فجر السعيد .

وكانت "فجر" تعرضت لتسمم في الدم ثم استعادت وعيها وبدأت تعود لمواقع التواصل الاجتماعي لمدة ساعات قليلة قبل أن تتدهور حالتها الصحية مرة أخرى .

ونشرت أحلام عبر "انستجرام" صورة لـ"فجر السعيد" وعلقت قائلة: "هذه المرأة القوية الجبارة المحنكة إعلاميا وسياسيا وكاتبة ترفع لها القبعات التي كلما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء، أشعر بالفخر أني عرفتها في يوم من الأيام، أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي، أشعر بالفخر بأنها يوميا تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أوعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبة أنا أنتظرك".

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