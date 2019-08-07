كيف رد ساويرس على سيدة سخرت من المبلغ الذي تبرع به لمعهد الأورام؟

أحمد عادل شعبان
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن امتعاضه الشديد من سيدة سخرت من المبلغ الذي تبرع به لمعهد الأورام.
وقالت سيدة لـ"ساويرس" عبر تويتر: "انت صعبت عليا اوي ياساويرس . ازاي تتبرع بمصروف ايدك كده . مايصحش ابدا ياراجل كده . بذمتك ده رقم ؟".
و رد ساويرس على التغريدة قائلا: "و انت و اللى بينتقدوا زيك ..اتبرعتوا حتى بجنيه واحد ؟؟؟؟؟؟ كل واحد حر ...بص لنفسك الأول و سيب كل واحد فى حاله".
وكان "ساويرس" أعلن التبرع بمليون جنيه لمعهد الأورام.
و انت و اللى بينتقدوا زيك ..اتبرعتوا حتى بجنيه واحد ؟؟؟؟؟؟ كل واحد حر ...بص لنفسك الاول و سيب كل واحد فى حاله ... https://t.co/wzFIKwbQOE— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 6, 2019
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