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كشف حقيقة هروب مارتن لاسارتي من الأهلي

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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لاسارتي

بعد الشائعات التي طاردت مارتن لاسارتي بخصوص فسخ عقده مع الأهلي والرحيل لفريق آخر، كشف نادي يونيفرسيداد بطل تشيلي، حقيقة التفاوض مع المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي لفريق الأهلي المصري، من أجل ترك الفريق الأحمر والعودة إلى تشيلي.

وقال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، في تصريحات إذاعية عبر راديو "لا كلاف"، إن ناديه لم يتفاوض مع مارتن لاسارتي، موضحًا أن المدرب الأوروجوياني غير قادر على مغادرة مصر حاليًا.

وسبق أن قاد مارتن لاسارتي فريق يونيفرسيداد التشيلي في موسم 2014- 2015 وفاز بلقب الدوري والكأس والسوبر.

وأشار إلى أنه تم تعيين هيرنان كابوتو مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق وإذا تحسنت النتائج سيستمر في منصبه.

ويواجه بطل تشيلي خطر الهبوط بعد تراجعه للمركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول الدوري بعدما جمع 14 نقطة من 16 مباراة وتفصله نقطة واحدة عن المركز الأخير.

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