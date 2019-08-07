مفاجأة غريبة بمقتل ضحية "الغيرة" بالشرقية

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كشف محمد مصطفى، أحد أقارب قتيلة الشرقية التي لقيت مصرعها بسبب "الغيرة"، تفاصيل جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة، حيث إن سلفتها وشقيق سلفتها اشتركا في قتلها.

وأضاف "مصطفى"، في تصريحات مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن شقيق المتهمة هو أول من بدأ بضربها بسكين، ثم توالت الضربات عليها من المتهمة.

وتابع أن الجريمة وقعت في منزل المجني عليها، وذهبوا إليها خصيصًا لكي يقتلونها، أمام أطفالها، موضحًا أن المتهمة في وقت سابق ذهبت إليها وضربتها بالحذاء وهددتها إما بالقتل أو الطرد من المنزل، معقبًا: "هي كانت حاسة أنها هتقتلها وطلبت من زوجها تنقل لشقة تانية بعيد".

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