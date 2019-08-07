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"رمضان" ينفي زواجه من حلا شيحة: "أنا في كاليفورنيا"

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حلا شيحة ومحمد رمضان
حلا شيحة ومحمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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زواج

محمد رمضان

حلا شيحة

نفى الفنان محمد رمضان، حقيقة الشائعات التي تداولت حول زواجه من الفنانة حلا شيحة، قبل فترة في الساحل الشمالي، وأنهما لم يعلنا الأمر وينتظران مرور بعض الوقت.

قال "رمضان" إن هذا الأمر شائعة وأن حلا شيحة أخت عزيزة وصديقة لزوجته وشقيقته ولأسرته، وأنه الآن يمضي إجازة الصيف في كاليفورنيا مع زوجته وأولادها، مشددًا على أنها شائعة غير حقيقية، بحسب موقع "في الفن" .

كانت حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

يذكر أن محمد رمضان تواجد مؤخرا في كاليفورنيا من أجل حضور الاحتفال السنوي لمجلة "إنجما"، وسبق ونشر صورته مع ابنه "علي" من هناك.


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