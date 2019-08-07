الأمن يحرج الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

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الزمالك

مرتضى منصور

برج العرب

نقل مباراة بطل الصومال

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأمن رفض إقامة مباراة الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال بالدور التمهيدي بدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة أو ملعب بتروسبورت.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة له برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على "المحور"، أن الأمن نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب مرتضى وزير الداخلية بالتدخل وحل الأزمة خاصة أنه تم إخطار الفريق الصومالي بأن المباراة بالقاهرة ولا يمكن نقلها إلى برج العرب.


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