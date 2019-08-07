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لدكتور سعد الدين الهلاليأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف

سعد الدين الهلالي: هذا ما يفعله شيوخ الفتنة بالخارج

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سعد الدين الهلالي: هذا ما يفعله شيوخ الفتنة بالخارج

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لدكتور سعد الدين الهلاليأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف
لدكتور سعد الدين الهلاليأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف

إيمان هاني

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التليفزيون المصرى

وحيد حامد

سعد الهلالي

طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الشعب المصري بالتلاحم و الوقوف بجانب البعض للخروج من الأزمة الإرهاب ومنع المخربين من السيطرة على عقول الشباب.

وحذر الهلالي خلال برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى، الشباب من الاستماع لمن وصفهم بشيوخ الفتنة قائلاً: "شيوخ الفتنة يعشون بمبدأ حرام عليهم حلال علينا".

وأضاف الهلالي: "هولاء الشيوخ كل ما يحرمونه عبر الشاشات في مصر يقومون بفعله بالخارج فهم يتم علاجهم بمستشفيات بالخارج ويتعاملون مع الأقباط". وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قائلاً: "متسألش حد دينك إيه ولو مش هتنفع الناس انتفع منهم".

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