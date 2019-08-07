تعليق مفاجئ من رهف القنون على قرار "إسقاط الولاية" بالسعودية

علقت اللاجئة السعودية، رهف القنون، على قرار "إسقاط الولاية" عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.



ورحبت القنون، بالقرار، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدًا لأجلكن".