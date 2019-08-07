يقتل 12 شخصًا من عائلته .. ويسلم 12 قنبلة للشرطة

07 أغسطس 2019 - 12:49 م

كشف مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مسلح قتل 12 شخصًا من أفراد عائلته وأقاربه، في منطقة سبع البور شمالي بغداد.









ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "مسلحًا أطلق النار من سلاح كاتم للصوت، فجر اليوم، على أفراد عائلته ضمن منطقة سبع البور، وبعدها انتقل إلى المنزل المجاور الذي يسكن فيه أقاربه وأطلق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة شخص واحد".







