بمكة المكرمة.. ينهي حياة "حماته" بـ 5 رصاصات

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خلافات عائلية

أم زوجته

أقدم مواطن في العقد الرابع من العمر، على أم زوجته، إثر خلافات عائلية،  وذلك بعدما أطلق عليها خمسة رصاصات من مسدس خاص به،.

وبحسب صحيفة المدينة فقد قام المواطن، بإطلاق الرصاص عليها، ما أدى لمقتلها في منزلها بحي ولي العهد بالعاصمة المقدسة، ومن ثم سلم نفسه للجهات الأمنية.

وكانت الجهات الأمنية قدتلقت أمس السبت بلاغا مفاده أن شابا قتل أم زوجته الستينية، بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، وقام القاتل بتسليم نفسه.

على الفور فتحت الشرطة تحقيقا لاستكمال الإجراء اللازمة تمهيد لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.


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