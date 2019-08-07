» تنفصل عن خطيبها قبل 4 أيام من الزفاف .. السبب صادم

قررت عروس كندية، تدعى "سوزان" -دون سابق إنذار- إلغاء حفل زفافها والانفصال عن خطيبها قبل 4 أيام من الموعد المحدد للزفاف، لسبب أصاب عائلتها وأصدقاءها بالذهول والصدمة.

حددت سوزان في دعوة الزفاف، أن يقوم المدعوون بدفع مبلغ مالي يبلغ قدره 1500 دولار مقابل حضور حفل الزفاف، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

حددت سوزان في دعوة الزفاف، أن يقوم المدعوون بدفع مبلغ مالي يبلغ قدره 1500 دولار مقابل حضور حفل الزفاف، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.