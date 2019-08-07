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في الحج.. تفاصيل مبكية عن تفجير مسجدى نيوزلندا

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وكالات - سارة أشرف

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تحدّثت نائلة حسن مديرة شرطة نيوزلندا، لأول مرة عن تفاصيل اللحظات الفاجعة لحادث تفجير مسجديْ بنيوزلندا.  

وقالت مديرة الشرطة: "دموعى لم تجفّ وذاكرتى ما زالت مليئة بالصور المحزنة التي جعلتنى أبكى مرارًا وتكرارًا؛ ليس فقط عند إلقائها خطابها الشهير عقب حادثة تفجير مسجديْ نيوزلندا؛ بل في كل لحظة ترى فيها إحدى بنات شهداء هذه الواقعة أو زوجاتهم، مسترجعة لحظة وفاة والدها في حادث مماثل وقع في باكستان، وفقا لما نشر بـ"سبق".

وأضافت: الصدمة عمّت البلاد فى ذلك اليوم، إنه يوم الوجع الحقيقي والمناظر المفجعة.

وعن قصة بكائها أثناء إلقاء خطابها الشهير؛ أوضحت أنها لحظة عفوية اختلطت فيها المشاعر؛ حيث استذكرتُ والدي الذي توفي ضحية هجوم إرهابي مماثل وقع في باكستان.

وأضافت: منظر الضحايا وأصوات وجع المصابين في المستشفيات أثناء ذهابي لزيارتهم، أبرز ما بَقِيَ حاضرًا في ذاكرتي، ولا أستطيع نسيانه؛ فالموقف كان إنسانيًّا وحساسًّا للغاية، نساء تبكي ورجال يتألمون، إنه أمر فظيع.

وأردفت: هذه المرة الأولى التي أودي فيها فريضة الحج، وعندما تلقيت نبأ الاستضافة فرحت كثيرًا، واتصلت بعائلتي وأصدقائي، وأبلغتهم بذلك؛ حيث لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن يصبح حلم رؤية الكعبة المشرفة الذي راودني سنوات وسنوات، حقيقة.. شعور لا يوصف ولا يعبر عنه بكلام وأنت تقف في أطهر بقعة على الأرض.

وقالت: لم أكن أتخيل أن أرى ما شاهدته في المملكة من تطورات وخدمات فاقت الخيال فالحداثة والرقي والفخامة والكرم جميعها حاضرة في هذا البلد.

وختمت حديثها قائلة: أتقدم بالشكر أصالةً عن نفسي، ونيابة عن شعب نيوزلندا وأهالي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي للمملكة العربية السعودية.


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